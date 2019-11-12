دعوى قضائية.. أول تحرك من "الأطباء" ضد تنفيذ نظام التكليف الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت نقابة الأطباء عن تحريك دعوى قضائية عاجلة لإيقاف تنفيذ نظام التكليف المزمع تطبيقه من قبل وزارة الصحة؛ لحين إعلام النقابة به ودراسة جميع تفاصيله، مع طلب تكليف الدفعة الحالية طبقا للنظام المعمول به سابقاً لحين الانتهاء من دراسة النظام الجديد، بحسب بيان صحفي منذ قليل.

جاء ذلك بعد قرار هيئة مكتب النقابة التي انعقدت أمس، الاثنين.

كان الدكتور حسين خيري، النقيب العام للأطباء، قال إنّ النقابة ووزارة الصحة لم تتواصلا إطلاقا لمناقشة مسألة إعلان تطبيق نظام جديد للتكليف والنيابات.

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ويتضمن النظام الجديد لتكليف الأطباء إلحاقهم بالزمالة المصرية جنبا إلى جنب مع مدة تكليفهم، على أن يقضوا نحو 3 أشهر في الوحدة الصحية و9 أشهر في أحد المستشفيات لاستكمال الزمالة. لكن نقابة الأطباء رفضت ذلك.

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