وزير النقل يترأس اجتماع الدورة 63 لمجلس وزراء النقل العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

انعقد اجتماع الدورة 63 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بحضور الوزراء أعضاء المكتب التنفيذى وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ونقل وزير النقل للحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته الطيبة بالتوفيق والنجاح، مؤكدا أن مصر تحرص على العمل الجاد فى سبيل تقوية ربط الدول العربية براً وبحراً وجواً وتذليل كافة الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة فى مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

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وبحسب بيان، أكد الوزير، أن المجلس يهدف إلى تنمية التعاون العربي في مجالات النقل المختلفة، ويختص بوضع إستراتيجية عربية لقطاعات النقل، وما ينبثق عنها من الخطط والبرامج الكفيلة لتيسير قضايا النقل بين أجزائها، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة ، وكذلك الاتحادات العربية النوعية بصفتها بيوت خبرة عربية متخصصة في القطاع، وأن المكتب التنفيذي سيرفع توصياته بشأن الموضوعات المعروضة على اجتماع الدورة العادية رقم 32 لمجلس وزراء النقل العرب والتي تعقد الأربعاء المقبل.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يُمثل توثيقاً لعلاقتنا المتميزة وترسيخاً لرغبتنا القوية في إرساء دعائم مشتركة لاستكمال مسيرة التعاون والتنسيق فى مجال النقل والمواصلات لتحقيق طموحات شعوبنا لمزيد من التقدم والنمو، وأن قطاع النقل يعد أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية التي ترتبط ارتباطا وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخرى بالدولة فهو قاطرة التقدم الإقتصادي والإجتماعي.

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