معرض بيزنكس الدولي يكرم مصر للطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

كرم المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية (بيزنكس) شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، الناقل الرسمي للمعرض، والتي قدمت التسهيلات للمشاركين فيه، كما تم تكريم شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، والتي شاركت في تشغيل وإدارة المطاعم وخدمة زوار المعرض والمؤتمر الدولي للاستثمار في استراحة كبار الزوار، والتي أقيمت على مدار 3 أيام، واستقبل وفود أكثر 300 شركة من مختلف أنحاء العالم في قاعة مصر الدولية للمعارض.

قال المهندس هشام عبد الحفيظ، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، إن نشاط الشركة لا يقف فقط عند خدمة وتموين الرحلات الجوية، ولكن أيضا إدارة وتشغيل مطاعم وكافتيريات ايروكافيه المملوكة للشركة، والتي تعمل داخل المطارات المصرية في أكثر من 35 فرعًا، وتأتي المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية كتوجه استراتيجي لتواجد "ايروكافيه" في شتي المناسبات وخدمة الأحداث القومية والعامة في مصر وأيضا معارض دولية في مركز مدينة نصر للمعارض.

أضاف عبدالحفيظ أن تكريم "إيروكافيه" يؤكد على مدي التزام الشركة وإدارة المطاعم والكافتيريات بتطبيق نظم الجودة الشاملة، وتقديم منتجات ذات مواصفات قياسية عالية وقدرة فائقة علي إنتاج وخدمة إعداد كبيرة من الوفود والزائرين وهذا ما يعزز من القدرة التنافسية لكافتيريات "إيروكافيه".​