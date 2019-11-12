محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
قررت الدائرة 3 جنايات اقتصادية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة جمال اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار في العملة بدون ترخيص، لجلسة 8 ديسمبر المقبل للاطلاع.
كانت النيابة العامة، وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الاقتصادية" تؤجل محاكمة جمال اللبان بقضية الاتجار في العملة لـ8 ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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