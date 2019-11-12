"الاقتصادية" تؤجل محاكمة جمال اللبان بقضية الاتجار في العملة لـ8 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قررت الدائرة 3 جنايات اقتصادية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة جمال اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار في العملة بدون ترخيص، لجلسة 8 ديسمبر المقبل للاطلاع.

كانت النيابة العامة، وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.