ضبط عاطلين سرقا "توك توك" بالإكراه في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مباحث القاهرة، من القبض على عاطلين سرقا "توك توك" بالإكراه من طفل بمنطقة النزهة.

أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، وبصحبته القوة المرافقة بشارع طه حسين ـ دائرة القسم، تمكن من ضبط كلا من "م. ا. س"، 22 سنة، عاطل، و "ي. ب. ي." 26 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 687 لسنة 2013م النزهة، حال استقلالهما دراجة بخارية "توك توك"، وبحوزتهما 40 جنيه، 2 سلاح أبيض "مطواة، كتر ".

Advertisements

وبمناقشتهما عن مصدر الدراجة البخارية المضبوطة، بحوزتهما اعترفا بسرقتها والمبلغ المالي، كرهاً عن قائد الدراجة البخارية تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما.

أمكن التوصل إلى المجني عليه، وتبين أنه "ع. ه"، 16 سنة، سائق ومقيم عزبة النخل ـ دائرة قسم شرطة المرج، باستدعائه تعرف على المتهمان، وقرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية "توك توك"، قيادته استوقفه المتهمان بدعوى توصيلهما لمحل الضبط وفور وصولهم فوجئ بقيامهما بإشهار الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما واستوليا على الدراجة ومبلغ مالي 40 جنيه ولاذا بالفرار.

تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.