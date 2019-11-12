محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقى ضباط مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على عاطل لاتجاره في السلاح بالمرج.
وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المرج، مفادها أن "م. ع"، 33 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 2482 لسنة 2013م المطرية "سلاح ناري"، والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 5 قضايا (سلاح، غش، تبديد) بإجمالي حبس 4 سنوات، 11 شهر يحوز أسلحة نارية بقصد الإتجار.
بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوه من وحدة مباحث القسم، وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم، وبحوزته 2 فرد خرطوش عيار 16مم، 9 طلقات من ذات العيار"، و5 طلقات خرطوش عيار 12مم.
بمواجهته بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص، لا يمكنه الإرشاد عنه.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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