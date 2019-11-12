محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخص لسيره برخصة مزورة لسيارة في التجمع، بعد شرائها من سوق السيارات.

تمكن العقيد إيهاب حسين، رئيس مباحث المرور بالقاهرة، والرواد فتحي عمران، وعلي موسى، ومحمد كمال، من ضبط "س.م" مدير فرع بنك، ومقيم دائرة قسم شرطة النزهة، حال سيره بمنطقة مدينتي دائرة قسم شرطة التجمع الأول مستقلاً سيارة ماركة هيونداي اكسنت موديل 2012م سوداء اللون، تحمل لوحات معدنية رقم (ج ص ى 529)، وضبط بحوزته رخصة تسيير للسيارة باسم "س.ع" منسوب صدورها لوحدة مرور الأميرية مزورة.

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بالكشف الفني عن اللوحات تبين أنها خاصة بسيارة أخرى بذات المواصفات مبلغ بفقدها في غضون عام 2012م، وبالكشف الفني عنها برقمي الشاسيه والموتور تبين أن أصل لوحاتها تحمل أرقام (ا ل و751) والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 10160 لسنة 2012م البور/ قليوبية بتاريخ 8/12/2012م بلاغ مالكها "ط.ع".

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد العناني، رئيس مباحث قطاع التأمين، والعقيد محمد العسيلي، مفتش مباحث الوحدات، بما أسفر عنه الضبط قرر بشرائه السيارة من أحد الأشخاص بمنطقة سوق السيارات لا يمكنه الإرشاد عنه منذ عام 2013م بمبلغ مالي 135 ألف جنية ونفى علمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة وأن رخصة التسيير المضبوطة بحوزته مزورة.

تحرر عن ذلك المحضر الأصلي وتولت النيابة العامة التحقيق.