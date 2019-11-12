بين السما والأرض.. ‎إنقاذ شخصين تعطل بهما مصعد بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، في استخراج شخصين محتجزين داخل مصعد بالمقطم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا مفادة، ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة، باحتجاز شخصين داخل مصعد عقار بشارع صلاح الدين دائرة قسم شرطه المقطم ويتعذر خروجهم على الفور، تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة تحت قيادة اللواء أسامة فاروق مدير الادارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة التي وصلت لمكان البلاغ.

وتبين أن المصعد عالق بين الطابق الثاني والثالث، والتي تمكنت من استخراج الشخصين وهم كلا من "أحمد.م"، 50 سنة، و"ابنه محمد"، 16سنة، من داخل المصعد العالق في حالة صحية جيدة .

ووجه المواطنين الشكر لضباط، وأفراد الحماية المدنية لسرعة انتقالهم والتعامل مع البلاغ .‎