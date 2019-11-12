أمن القاهرة: سقوط تشكيل عصابي وراء سرقة سيارات مواطنين بالأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" بالأميرية.

أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية، بشارع المطرية تمكنوا من ضبط كلا من "ع. أ"، 45 سنة، عاطل، ومسجل خطر، سابق اتهامه في عدد 38 قضايا. و، "ع. ع"، 43 سنة، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1472/301 لسنة 2010م وادي النطرون / بحيرة "سرقة بالإكراه"، حال استقلالهما السيارة رقم (ر هــ ي 285 ماركة بيجو فضي اللون)، ملك شقيقة الثاني، عقب قيامها بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي 660 جنيه، و2 هاتف محمول، و2 حافظة نقود، وفيزا كارد من داخل السيارة رقم (أ ع ج 5378 ماركة شيفروليه اوبترا)، ملك "ا. س. ا" 38 سنة، مهندس كهربائي، ومقيم عمارات الفتح، دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بأسلوب "كسر الزجاج".

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باستدعاء المجني عليه، تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبمناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، وأقرا بارتكابهما 3 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.