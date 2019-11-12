الجنايات تقضي بالسجن 3 سنوات لمتهم في "التظاهر بمصر القديمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قضت الدائرة 5 جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم أحمد حسني، بالسجن 3 سنوات، في اتهامه بالتظاهر مع آخرين بمنطقة مصر القديمة عام 2013. كما قررت المحكمة براءة المتهم من باقي التهم الموجهة إليه.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشار عفيفي عبد الله المنوفي، وخالد نصار.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بالبلطجة وقطع الطريق والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتجمهر واستعراض القوى.
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