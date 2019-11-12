بعد 14 واقعة.. سقوط المتهمين بسرقة بطاريات السيارات والاتجار فيها بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بسرقة بطاريات السيارات والاتجار فيها.

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة من ضبط (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، سبق اتهامه في 13 قضية آخرها "سرقة متجر")، حال استقلاله سيارة "دون لوحات معدنية"، وبحوزته (بطارية سيارة "مجهولة المصدر" - 2 مفتاح، مفك).

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بمناقشته عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها من داخل إحدى السيارات باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة.

وبتطوير مناقشته، أقر المتهم أنه وراء ارتكاب 14 حادثة سرقة بطاريات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (عامل لحام بمحل كاوتش كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون ومقيم بذات الدائرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.