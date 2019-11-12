بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الموبايلات وحقائب السيدات في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقة الهواتف المحمولة وحقائب السيدات بأسيوط.

فقد تمكنت مباحث قسم شرطة أول أسيوط عقب تقنين الإجراءات من استهداف وضبط (عاطل "له معلومات جنائية"، وآخر "منجد" – مقيمان بدائرة القسم)، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة، وحقائب السيدات باستخدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 حوادث سرقة بدائرة القسم، كما أرشدا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.