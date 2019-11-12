مصر | سقوط تشكيل عصابي غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارته من المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيل عصابي غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارته من المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنية، 4 متهمين بغسل حوالي 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وذكرت مباحث الأموال العامة، أنه تم ضبط تشكيل عصابي ضم 4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بشكل شرعى وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 30 مليون جنيه).