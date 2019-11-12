مصر | جريمة "الأسرة الكاملة".. التحقيقات تكشف تفاصيل "تصوير شاب بقميص نوم" بكرداسة

وأفادت التحقيقات، بأن والد الفتاة هندي الجنسية ويدعى "ناصر خان" قام بمساعدة شقيقها "كريم" وأبناء خالته "محمود" و"تامر" باستدراج الشاب وتصويره وهو يرتدي "قميص نوم حريمي"على ملابسه، حتى لا يعرض صور الفتاة على الإنترنت ويتم التخلص منه نهائيا.

وبسؤال عامل الرخام "خطيب الفتاة" اعترف أمام النيابة أنه سرق صور خاصة لها من على هاتفها قبل ذلك، ليهددها بنشرها حتى توافق الزواج منه، وبسؤال والد الفتاة أنكر ارتكاب الواقعة أنه لم يكن متواجد وقت حدوثها.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة من شيف هندي الجنسية صحبة زوجته (مصرية الجنسية) وابنتهما وأبناء شقيقة الزوجة، وطرف ثان (عامل رخام، 24 سنة)، وقرر الشيف أن الأخير حضر إلى منزله وحاول الاعتداء عليهم بالضرب؛ بسبب فسخ خطوبته من ابنته، إلا أنهم تمكنوا من السيطرة عليه واصطحبوه للقسم.