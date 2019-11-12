مصر | المشدد ٣ سنوات لمتهم وبراءة آخر في "حرق نقطة شرطة المنيب"

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قضت الدائرة 5 إرهاب، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم عمر أحمد، وبراءة المتهم مهاب نبيل في إعادة محاكمتهما بقضية حرق نقطة شرطة المنيب في يناير من عام 2014.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية عفيفي المنوفي وخالد نصار.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.