أخبار مصر | "محلية النواب": آفة المواقف العشوائية والقمامة والتوكتوك تحتاج لإدارة لمواجهتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محلية النواب": آفة المواقف العشوائية والقمامة والتوكتوك تحتاج لإدارة لمواجهتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك مشكلات منتشرة فى المجتمع عبارة عن آفات وتحتاج إلى إرادة لمواجهتها والقضاء عليها، مثل: آفة المواقف العشوائية والقمامة والتوك توك وغيرها من آفات.

وأشار "السجيني"، خلال اجتماع اللجنة أن اللجنة فتحت هذه الملفات واتفقت على عنوان "التطوير المؤسسي"، ومنها آفة انتشار المواقف العشوائية، مشيرا إلى أن البرلمان يمارس دوره الرقابى على الحكومة في إطار أن المسئولية تضامنية، قائلا: "نتعامل من منطلق التضامن فى هم الوطن، ولابد أن تكون إدارة هذه المشكلة وتطوير وتحديث المنظومة في إطار الوصول إلى الحل المستدام"، مستطردا: "لو الحل في أي قضية أن وزير يمشى والله أنا أول واحد يقدم طلب لعزل الوزير، لكن شفنا كتير وزراء مشيوا ولم يتغير شيء ولكن ازدادت الأمور سوءا".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحديث المنظومة الخاصة بالمواقف الرسمية والعشوائية لتحسين مستوى الخدمات المرورية، بنطاق محافظات مصر، فضلا عن موافاة اللجنة ببيان مالي حديث بالإيرادات والمصروفات، وبيان حصر وتحديث المواقف، على أن يتضمن كيفية التعامل مع المواقف العشوائية بإحدى الوسائل الآتية (تقنينها، أو استبدال أراضيها أو التصدى لها)، والتعامل مع المواقف الرسمية بكيفية إدارتها وتطويرها لتحقيق النظام وهيبة الدولة وتعظيم مواردها والحفاظ على النسق الحضاري.

واستكمل: "طلبنا من قبل حصر كل المواقف العشوائية على مستوى الجمهورية، وتبين أن الإيرادات من المواقف الرسمية نحو 260 مليون جنيه، والمصروفات أكثر من 200 مليون، فغير معقول أن ملف المفروض يدخل مليارات الجنيهات للدولة لا يدخل سوى 260 مليون جنيه، فاللجنة من أكثر من 3 سنوات تفتح هذا الملف ولا يوجد حل واحد أو نتيجة على الأرض، فذلك يساوى فشل، نتمنى نسمع النهاردة كلام مختلف".