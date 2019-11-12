أخبار مصر | تحرك برلماني حول تداول المكملات الغذائية والبروتينات بالجيم وبعض الصيدليات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك برلماني حول تداول المكملات الغذائية والبروتينات بالجيم وبعض الصيدليات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم اللواء تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لللدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزيرة الصحة بشأن تداول المكملات الغذائية والبروتينات داخل صالات الألعاب الرياضية وبعض الصيدليات.

وقال الشهاوي، إن هناك محلات متخصصة فى بيع وتداول مثل تلك الأدوية والعقاقير على الرغم من أن القانون 206 لسنة 2017 حظر تداول هذة العقاقير إلا تحت إشراف طبى.

وأشار الشهاوي، في نص طلب الإحاطة الذي تقدم به، إلى تعدد حالات الوفاة نتيجة الاستخدام الخاطئ وعدم وجود الإشراف الطبى والسيطرة على تداولها.