أخبار مصر | عاجل.. محافظة القاهرة تعلن حالة الطوارئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محافظة القاهرة تعلن حالة الطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة القاهرة، حالة الطوارئ، تحسبًا لهطول أمطار الفترة المقبلة، وفقاً للموجة المتغيرة في الطقس التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

أجهزة الأحياء، ومسئولو هيئة النظافة والتجميل، ومياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، رفعوا درجة الاستعدادات إلى القصوى، استعدادا للأمطار.

وراجعت أجهزة أحياء شرق مدينة نصر والتبين والزاوية الحمراء والخليفة والزيتون وغيرها، جميع بالوعات الأمطار والصرف الصحي، وطهرتها بشكل كامل؛ استعدادًا لاستقبال الموجة المتغيرة من الطقس.

كما كثفت أجهزة المحافظة من نشر الشفاطات في المحاور والأنفاق والكباري والشوارع الحيوية؛ لسرعة شفط المياه في حال هطول أمطار تعيق حركة المرور في الشوارع.