أخبار مصر | برلماني يطالب باستراتيجية حكومية لضبط الأسعار وحماية المستهلك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب باستراتيجية حكومية لضبط الأسعار وحماية المستهلك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بضرورة تنفيذ توصيات الرئيس السيسي، بشأن ضبط منظومة الأسعار واتخاذ الإجراءات المطلوبة لحماية المستهلك.

وثمن عضو البرلمان اهتمام الرئيس السيسي خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالتأكيد على حماية المستهلك وضبط الأسعار، ومكافحة الاحتكار والغش التجاري، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير السلع الأساسية.

وأشار المسعود إلى أنه رغم الاستقرار الاقتصادي وانخفاض سعر الدولار إلا أن أسعار السلع لا تزاد ترتفع بسبب جشع التجار ورغبتهم في تحقيق أرباح أكثر.

وأكد ضرورة وضع استراتيجية لتوفير منظومة حماية اجتماعية بكافة مستوياتها للمواطنين وخاصة محدودي الدخل.