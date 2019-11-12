أخبار مصر | رئيس الأكاديمية العربية: استضافة أكبر مؤتمر علمي بحري عالمي أكتوبر 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأكاديمية العربية: استضافة أكبر مؤتمر علمي بحري عالمي أكتوبر 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الأكاديمية في مقرها في أبي قير بالإسكندرية، ستستضيف أكبر مؤتمر علمي بحري عالمي في شهر أكتوبر 2021.

حيث من المقرر أن يتناول المؤتمر آخر مستجدات قطاع النقل البحري واللوجيستيات، موضحا أن ذلك لما للأكاديمية من مكانة كبرى نتيجة إعدادها للتقارير والدراسات وتنظيم المؤتمرات وورش العمل بالتعاون مع القطاع الاقتصادي للجامعة العربية.

جاء ذلك خلال كلمته في انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء النقل العرب قي دورته العادية رقم 63، بمقر الأكاديمية في أبي قير بالاسكندرية.

ويشهد المؤتمر مناقشة وزراء النقل العرب سبل زيادة التعاون في مجالات النقل بين الدول العربية، ومناقشة آخر تطورات إنشاء تكتل عربي بحري، ودراسة آليات التعاون العربي في مجال مكافحة الحوادث البحرية.