شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: مصر حريصة على تقوية ربط الدول العربية برًا وبحرًا وجوًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الثلاثاء، اجتماع الدورة الـ63 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الإسكندرية، وبحضور الوزراء أعضاء المكتب التنفيذى وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

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وخلال الاجتماع، أكد وزير النقل المصري في بداية كلمته أنه يشرفه أن ينقل للحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته الطيبة بالتوفيق والنجاح للمجلس وتقدير ومودة الشعب المصري المعتز دوماً بانتمائه للأمة العربية، لافتًا إلى أن جدول الأعمال يتضمن العديد من الموضوعات والقضايا التي تحظى بالاهتمام وتهدف إلى النهوض بمختلف مجالات النقل في جميع الدول العربية، مؤكدًا حرص جمهورية مصر العربية على العمل الجاد في سبيل تقوية ربط الدول العربية براً وبحراً وجواً وتذليل كافة الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة في مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد وزير النقل المصري أن المجلس يهدف إلى تنمية التعاون العربى في مجالات النقل المختلفة، ويختص بوضع استراتيجية عربية لقطاعات النقل، وما ينبثق عنها من الخطط والبرامج الكفيلة لتيسير قضايا النقل بين أجزائها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة، وكذلك الاتحادات العربية النوعية بصفتها بيوت خبرة عربية متخصصة في القطاع وان المكتب التنفيذي سوف يرفع توصياته بشأن الموضوعات المعروضة على اجتماع الدورة العادية رقم 32 لمجلس وزراء النقل العرب والتي تعقد الاربعاء 13/ 11 /2019.

وأشار إلى أن «هذا الاجتماع يُمثل توثيقاً لعلاقتنا المتميزة وترسيخاً لرغبتنا القوية في إرساء دعائم مشتركة لاستكمال مسيرة التعاون والتنسيق في مجال النقل والمواصلات لتحقيق طموحات شعوبنا لمزيد من التقدم والنمو»، مؤكدًا أن قطاع النقل يعد أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية، التي ترتبط ارتباطا وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخرى بالدولة فهو قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي.