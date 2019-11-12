شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يزور «مصابي الطريق الشرقي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، الثلاثاء، المستشفى التخصصي ببنى سويف، للاطمئنان على مصابي الحادث الذي وقع في الساعات الأولى على مقربة من نفق أبوصالح بالطريق الصحراوي الشرقي إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص قادمة من محافظة المنيا متجهة إلى القاهرة، حيث أسفر الحادث عن وفاة 6 حالات من بينهم طفلة 4 سنوات، وإصابة 10 آخرين.

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واطمأن المحافظ على الوضع الصحي للمصابين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على تقرير حول حالتهم الصحية واطمأن على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال إقامتهم بالمستشفى، وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستلزم ذلك، حيث اطلع المحافظ من مسؤولى المستشفى على الوضع الصحي الحالى للمصابين ،والتي تراوحت ما بين سجحات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وكسور، وحالتهم فوق المتوسطة.

كما شدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استخراج تصاريح الدفن واجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهم ،موجها مسؤولي المستشفى بإبلاغه بأية تطورات صحية للمصابين أولا بأول حتي تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، مثنيًا على المجهودات التي قام بها الطاقم الطبي بالمستشفى في استقبال المصابين وسرعة إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

وأكد الدكتور طارق عبدالمجيد مدير المستشفى التخصصي أنه تم استقبال المصابين والمتوفيين في الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة اللازمة للمصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتم إعداد تقرير طبي مفصل عن حالة كل واحد منهم، مشيرًا إلى أن حالتهم جميعا مستقرة (فوق المتوسط)، ويجري بالتنسيق مع الجهات المعنية إنهاء تصاريح الدفن للمتوفين لتسليم الجثث لذويهم.

محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي

محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي

محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي

محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي

محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي