شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الاستثمار الأوروبي: 9 مليارات يورو حجم استثماراتنا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للمانحين لبنك الاستثمار الأوروبى بمدينة لوكسمبورج، بحضور السيد ويرنر هوير، رئيس البنك، والدكتور مراد وهبة، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للمنطقة العربية.

وأشار رئيس البنك، خلال الجلسة، إلى العلاقات القوية بين مصر والبنك، حيث كانت مصر أول دولة خارج الاتحاد الأوروبي تم إنشاء فيها مكتب إقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لخدمة مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مشيدا بالإصلاحات التشريعية التي قامت بها مصر مؤخرا وساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، وقصص النجاح التي حققتها في المشروعات التي استثمر فيها البنك في مصر، ما يدفع البنك لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر أن مشاركتها في هذا المؤتمر تأتى بعد شهر من المشاركة في الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر الإقليمى لمنطقة الجوار الأوروبى الذي نظمه البنك تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مرن اقتصاديا وشامل للجميع» في العاصمة اللبنانية بيروت، مما يعكس العلاقات القوية بين مصر والبنك.

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وأكدت الوزيرة قيام الحكومة المصرية بمواصلة برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر من خلال إصلاحات تشريعية تضمن مشاركة أكبر للقطاع الخاص.

والتقت الوزيرة عقب ذلك مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، داريو سكانابيكو، بحضور السفير خالد البقلى، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي.

وبحث الجانبان زيادة استثمارات البنك في مصر، خاصة في مشروعات مثل النقل والمياه والصرف الصحى والكهرباء، في إطار تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى حرص البنك على تعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في مشروعات البنية الأساسية وتمويل القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن استثمارات بنك الاستثمار الأوروبى في مصر وصلت إلى 9 مليارات يورو في الاستثمار في أكثر من 95 مشروعا في مختلف القطاعات ذات الأولوية للحكومة المصرية مثل: الطاقة المتجددة، والنقل والمياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منهم 5 مليارات يورو مشروعات مع القطاع الخاص، وشهد العام الماضى استثمار البنك نحو 611 مليون يورو في مصر في مجالات المياه والنقل ومليار يورو لعقود الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص.

وأعلن نائب بنك الاستثمار الأوروبي ترأسه لوفد البنك في منتدى أفريقيا 2019، مما سيمثل فرصة جيدة لقيام بنك الاستثمار الأوروبي بدعم التعاون التنموي والاستثمارى في مصر ودول أفريقيا، ويتيح الفرصة للإعلان عن استثمارات جديدة للبنك في مصر والقارة الأفريقية.