شكرا لقرائتكم خبر عن توافد آلاف الأقباط والمسلمين للمشاركة باحتفالات مار جرجس بالأقصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الأقصر، الثلاثاء، توافد الآلاف من الأقباط والمسلمين من جميع محافظات مصر للمشاركة في الاحتفال بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس بدير جبل الرزيقات، وتستمر الاحتفالات حتى 17 من الشهر الجاري، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين الاحتفالات.

Advertisements

وتضمنت الخطة الأمنية التي وضُعت، بإشراف من اللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، واللواء عصام ياسن حكمدار المديرية، والعميد شريف النحاس مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر، والعميد حسن الدين مأمور مركز شرطة أرمنت، العميد محمد بسطاوي مفتش فرقة إسنا، انتشارًا موسعا لخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية.

وتشمل احتفالات، اليوم، خروج «الدورة» من دير مارجرجس بجبل الرزيقات، يتقدمها أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على الاحتفالات، والمكونة من الأنبا مرقس النائب البابوى لدير مارجرجس بالرزيقات ومطران شبرا الخيمة، الأنبا هدرا مطران أسوان، الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، الأنبا يؤانس أسقف اسيوط، والقس توماس الرزيقى، أمين الدير، والقس فام، ولفيف من الكهنة والرهبان، حيث شاركوا الشباب في الدورة بالصلوات وطواف الشمامسة والأناشيد والدعوات والطبل، وهم يرددون: «سرك سرك يا مارجرجس»، و«السلام لك يا جورجيوس ذا الاسم الأعظم اختارك الرب إيسوس وشاع ذكرك في الأقاليم»، وتم الطواف في الدورة بأيقونة مارجرجس ليتبارك بها الشعب القبطي وطلب الشفاعة من مار جرجس.

ومن المقر أن تشمل الاحتفالات إقامة «تسبحة العشية» ثم صلاة رفع بخورعشية، والاستماع لكورالات كنائس الإيبارشية وباقة من الترانيم والألحان الروحية، بجانب تنظيم جلسات للعظات الروحية لقيادات اللجنة البابوية.

توافد الآلاف من الأقباط على دير مار جرجس بالأقصر‎

توافد الآلاف من الأقباط على دير مار جرجس بالأقصر‎

توافد الآلاف من الأقباط على دير مار جرجس بالأقصر‎

توافد الآلاف من الأقباط على دير مار جرجس بالأقصر‎