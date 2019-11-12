شكرا لقرائتكم خبر عن مد أجل الحكم على 32 متهمًا بـ«خلية ميكروباص حلوان» لـ25 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة، مد أجل النطق بالحكم على 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية «ميكروباص حلوان»، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان لجلسة 25 نوفمبر الجاري لإتمام المداولة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين عفيفى عبدالله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضى.

كانت المحكمة الجلسة الماضية قررت ارسال أوراق 7 متهمين للمفتى لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

Advertisements

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظات القاهرة والجيزة انضموا إلى جماعة محظورة تهدف على منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي، إضافة إلى أنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

وذكر امر الإحالة وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثانى والعشرين بالمشاركة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقدموا لبعض المتهمين مأوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضائها لباقي المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرين بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بالأسلحة والذخائر وأموال ومعلومات.

وقال أمر الإحالة إن المتهمين من الأول وحتى 14 استهدفوا المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قتلوا محمود السيد، مجند شرطة بأمن الجيزة مع سبق الإصرار والترصد، وفي ذات الزمان شرعا في قتل محمد عبدالحليم أحد أفراد المرور الأمني بالطريق الزراعي وآخرين قاصدين إزهاق أرواحهم وقتلوا المجني عليه أمين الشرطة مجدى عبدالحميد بأن بيتوا النية بقتل أفراد الشرطة المعينة خدمة على طريق المريوطية، وقتلوا المجني عليه محمد زارع طه، أمين الشرطة بشرطة السياحة بمنطقة الأهرام بالجيزة، وقاموا وآخرين مجهولين بقتل العميد علي فهمي، رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند محمد رمضان عبدالمقصود، بمرور الجيزة وإشعال النيران بسيارته كما قتلوا المجنى عليه رقيب الشرطة عاشور على، وشرعوا في قتل المجنى عليه محمد أيمن، الضابط بشرطة البدرشين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بطريق القاهرة أسيوط الزراعي، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى «من قوة إدارة مرور الجيزة» بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016، وخربوا أملاك تابعة للدولة، منها مبنى الهيئة القومية للبريد بالبدرشين والمتهمين من الخامس عشر وحتى 28 قدموا أموالا إلى أعضاء الجماعة على الرغم من علمهم بأغراضها الإرهابية.