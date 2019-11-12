شكرا لقرائتكم خبر عن لافتة حب من «رانيا» لزوجها في سوهاج: «استثنائي.. ولا شىء يضاهيك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جذبت لافتة حب من سيدة لزوجها انتباه الأهالي والمارة في بشارع شريف بجوار الكنيسة الجديدة في مدينة سوهاج، وحركت فضولهم لمعرفة صاحبة اللافتة، كما تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعى صورّا لها وسط تعليقات ساخرة.

Advertisements

اللافتة التي غلب عليها لون البنفسج وصور زينة وبالونات تبدو وكأنها تهنئة بعيد ميلاد الزوج، إذ كتبت الزوجة قائلة: «استثنائي الوحيد أنى ألجأ إليك دائما في فرحتى وحزنى، لا أعرف السبب ولكن أشعر أنك راحتى».

أضافت الزوجة في لافتتها: «استثنائى في كل شىء، لا تتملكك قوانين، ولك قانونك الخاص بك. استثنائى الرائع أنت، ولا شىء يضاهيك، أنت صدفتى الجميلة، كل سنة وأنت طيب، مراتك رانيا».

وقال الأهالي إنهم لا يعلمون صاحبة اللافتة، ولا يوجد في الشارع سيدة بهذا الاسم، مؤكدين أنهم فوجئوا بها معلقة في منتصف الشارع، وأنهم امتنعوا عن إزالتها خشية أن تكون لأحد سكان الشارع، ولأنها تعد «حرية شخصية، طالما لم تخرج عن الذوق العام».