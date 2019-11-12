شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتسلم أول أطلس للتمور المصرية من منظمة «فاو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الثلاثاء، وفدا رفيع المستوى من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» برئاسة عبدالسلام ولد أحمد، المدير المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا للمنظمة، والدكتور نصر الدين الأمين، ممثل المنظمة بمصر.

وسلم رئيس الوفد وزير الزراعة أطلس التمور المصرية والذي أعده «فاو»، ويحتوي على كل المعلومات الخاصة بأصناف التمور الموجودة في مصر، وكذلك حجم الإنتاج والذي بلغ 1.7 مليون طن.

وبحث أبوستيت مع مسؤول «فاو» زيادة التسويق والتصدير، وأيضا تصنيع التمور، ما يسهم في تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل خاصة في المناطق الريفية.

وزير الزراعة يتسلم أول اطلس التمور المصرية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»

وزير الزراعة يتسلم أول اطلس التمور المصرية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»