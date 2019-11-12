شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ المرحلة الأخيرة من رصف وتطوير طريق دير الأنبا صموئيل بالمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، أعمال تنفيذ المرحلة الأخيرة من رصف وتطوير طريق دير الأنبا صموئيل، غرب مدينة العدوة شمال المنيا، بتكلفة 48 مليون جنيه، حيث تشمل المرحلة الأخيرة إلقاء الطبقة الإسفلتية، ووضع الطبان الترابي على جانبي الطريق.

وقالت المهندسة سالي وليم ثابت، مدير منطقة تعمير المنيا، إنه تم استلام الموقع، في إبريل الماضي، للبدء في تأهيل الطريق ورصفه من خلال الجهاز المركزي للتعمير، والشركة المنفذة، بطول 22.5 كيلومتر، وبعرض أسفلت 7 أمتار وعرض طبانات 1.5 متر لكل جانب، بحيث يبلغ العرض الكلي للطريق 10 أمتار، وتبلغ التكلفة التقديرية لرصف الطريق 48 مليون جنيه، مؤكدة الانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة.

رصف وتطوير طريق دير الأنبا صموئيل بالمنيا

رصف وتطوير طريق دير الأنبا صموئيل بالمنيا

وأعرب رهبان وزائرين الدير عن سعادتهم بأعمال الرصف، والالتزام بمواعيد التنفيذ التي من المفترض الانتهاء منها نهاية العام الجاري، والذي يتناسب مع احتفالات مولد الدير في ديسمبر من كل عام. كما أشادوا بالجهود التي تبذلها الدولة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير الطريق وتأمينه.