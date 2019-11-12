شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لضبط مخالفات ووصلات مياه الشرب «الخلسة» بمدينة النوبارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس محمد القصري، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، إنه تم مرور لجنة متخصصة لمراجعة وصلات مياه الشرب، وضبط الوصلات غير القانونية والمخالفة بالمدينة، مشيراً إلى أن ارتكاب مخالفات مياه الشرب يعد بمثابة استيلاء على المال العام ومقدرات الدولة.
وأضاف «القصري» أن الحملة استهدفت المنطقة الصناعية الأولى ومنطقة أرض المخازن، حيث تم رفع العدادات المعطلة والوصلات الخلسة التي تم ضبطها، والتي يتم عن طريقها سرقة مياه الشرب، تمهيداً لعرض تلك المخالفات على السلطات المختصة.
وأكد رئيس الجهاز أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين لمنع التعديات والمخالفات والوصلات الخلسة بالمدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على مياه الشرب ومقدرات الدولة ومواجهة المخالفين القانون.
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