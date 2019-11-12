شكرا لقرائتكم خبر عن «سيول الخير» تجري في سانت كاترين.. والفرحة تعُم بدو الوديان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت وديان الرحبة وسهب ووادي جبال بسانت كاترين، الثلاثاء، لسيول متوسطة سارت في مجراها الطبيعي، وملأت السدود والبحيرات والخزان الجوفي والآبار، التي يعتمد عليها سكان سانت كاترين في الزراعة، وعمت الفرحة بدو وديان سانت كاترين، وخرجوا للاحتفال بقدوم سيول الخير والنماء.

وقال حميد أبوغلبة، من بدو سانت كاترين، لـ«المصري اليوم»، إن «سيول الخير جاءت مبكرًا هذا العام وسبقت الأمطار»، مشيرًا إلى أن «البدو يعتمدون كليًا في الزراعة على الأمطار والسيول والآبار وتعم الفرحة عندما تسقط السيول مبكرًا».

وقال مركز عمليات جنوب سيناء إن «السيول التي تعرض لها وادي الرحبة بسانت كاترين سيول متوسطة وسارت في مجراها الطبيعي نحو السدود والبحيرات، ولم تنتج عنها أي خسائر».

سانت كاترين

سانت كاترين