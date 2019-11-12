شكرا لقرائتكم خبر عن سالي فؤاد تبكي على الهواء خوفًا على شقيقتها: «ادعولها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخلت سالي فؤاد، خبيرة التغذية ومقدمة البرامج على شاشة بانورما فود، في نوبة من البكاء أثناء حديثها عن شقيقتها التي تخضع لعملية جراحية، وعن حالة الوحدة التي عاشها الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي رحل الخميس الماضي بعد تعرضه لهبوط في الدورة الدموية.

وقالت سالي فؤاد، خلال تقديمها برنامج «سفرة سالي» إن «الوحدة التي عاشها زكي قبل وفاته هي درس من الله للجميع، لأن الحياة أصبحت مليئة بالأشخاص الذين يعانون من الوحدة، سواء صغارًا أم كبارا.

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وكشفت أنها في وقت سابق قررت إنجاب طفل آخر، على الرغم من صعوبة الأمر عليها، بسبب وضعها الصحي حينها لتحمي طفلها الأول من الوحدة.

وطلبت في نهاية الحلقة الدعاء لأختها الوحيدة التي تجري عملية جراحية في وقت تقديمها للحلقة، ثم بدأت سالي في البكاء، ما اضطر فريق عمل البرنامج للخروج لفاصل.