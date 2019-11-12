شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مجالس اتحادات لـ6 كليات بجامعة الإسكندرية لعدم اكتمال النصاب القانوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود جمال، مدير عام إدارة رعاية الشباب في جامعة الإسكندرية، الثلاثاء، إنه جرى تعيين مجالس اتحادات لـ6 كليات لعدم اكتمال النصاب القانونى لها. فيما حسمت التزكية المنافسة في 13 كلية أخرى من إجمالى 20 كلية ليصل إجمالى عدد الكليات التي تمت فيها الانتخابات بنظامى التزكية والتعيين 19 كلية.

وأضاف «جمال»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الكليات التي تم تعيين مجالس اتحادات لها هي: كليات الحقوق والعلوم والطب والزراعة بسابا باشا والآداب والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، فيما جرت الانتخابات في كلية وحيدة على مستوى الجامعة، وهي كلية الطب البيطري.

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وأشار إلى أن نسبة التصويت في كلية الآداب بلغت 0.95%، وبلغ عدد الطلاب الذين أدلوا بأصواتهم 88 طالبا فقط من بين 9212، وفى كلية الزراعة بسابا باشا 8.55% وأدى 83 طالبا بأصواتهم من إجمالى 970 طالبا، وفى كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بلغت النسبة 6.3% وبلغ عدد الطلاب الذين أدلوا بأصواتهم 26 طالبا من إجمالى 431 طالبا، وفى كلية الطب البشرى بلغت النسبة 5.1% وبلغ عدد الطلاب الذين أدلوا بأصواتهم 114 طالبا من إجمالى 3665 طالبا.

ولفت إلى أن التزكية حسمت الانتخابات قبل الجولة الأولى في 13 كلية هي: كليات التجارة والتربية والسياحة والفنادق والزراعة بالشاطبى والهندسة وطب الاسنان والصيدلة والتمريض والتربية الرياضية بنين والتربية الرياضية بنات والفنون الجميلة والتربية للطفولة المبكرة والتربية النوعية فيما تجرى الانتخابات بكليات الحقوق والعلوم والطب والزراعة بسابا باشا والآداب والطب البيطرى والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

وذكر مدير عام إدارة رعاية الشباب أنه سيتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، الثلاثاء، وانتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم ١٣ نوفمبر، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوي الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه ١٤ نوفمبر.