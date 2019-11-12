شكرا لقرائتكم خبر عن صينى يختلف مع رفاقه فى وجهات النظر "فولعوا فيه".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للتليفزيون الصينى "CGTN " مقطع فيديو لإشعال النيران فى رجل من قبل رفاقه أثناء مشادة كلامية بينهم. وقال الحساب الرسمى لتليفزيون الصين فى تغريدة على موقع تويتر: مجموعة من مثيري الشغب يسكبون سائل قابل للاشتعال ويضرمون النار في رجل يختلف معهم في هونج كونج. Advertisements وأكدت الشرطة فى بيان لها أن الرجل أصيب بحروق شديدة ولا يزال في غيبوبة و تم تصنيف القضية على أنها محاولة قتل وقد قدمت الشرطة أرقام الخط الساخن وتشجع السكان على تقديم المعلومات عن الواقعة.

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