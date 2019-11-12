شكرا لقرائتكم خبر عن "العصار" يبحث مع نائب وزير التجارة والصناعة الروسى سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أوليغ ريازانتسيف نائب وزير التجارة والصناعة الروسى والوفد المرافق له لبحث تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، ويأتى هذا اللقاء عقب مشاركةالرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قمة «روسيا – أفريقيا » والتى عقدت بمدينة "سوتشى" خلال شهر أكتوبر الماضي والتي شهدت تنسيق وتعاون تام بين القيادتين.

فى بداية اللقاء تم الترحيب بأوليغ ريازانتسيف نائب وزير التجارة والصناعة الروسى، حيث تم التأكيد على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والتي تمتد إلى أكثر من 70 عامًا، كما تم التأكيد علي حرص وزارة الإنتاج الحربي على تطوير مجالات التعاون مع الشركات الروسية فى المجالات المختلفة باستغلال الإمكانيات الحديثة المتوفرة بها لتطوير الصناعات العسكرية والمدنية من خلال التصنيع المشترك مع الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربى ، كما تم الإشارة إلي التعاون القائم بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الروسية في العديد من المجالات، وتناول اللقاء مناقشة موضوعات التصنيع المشترك لبعض المعدات العسكرية والمدنية والتي يتم متابعتها من خلال لجنة التعاون المشتركة من الجانبين.

وخلال اللقاء تم التأكيد على ترحيب مصر بالإستثمارات الروسية التى تساهم فى إحداث التنمية الشاملة وتم الإشارة إلى إستعداد وزارة الإنتاج الحربى لتقديم كافة اشكال المساندة الممكنة للشركات الروسية لزيادة حجم إستثماراتها فى مصر.

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وأفاد أوليغ ريازانتسيف، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسى، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى المشترك لمستويات متميزة مع مصر ، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخما اقتصاديا غير مسبوق بين مصر وروسيا، يتضمن البدء فى عدد من المشروعات المشتركة.

وأشار " ريازانتسيف " إن مصر تمثل الشريك التجارى الأهم لروسيا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لافتا إلى إمكانية استخدام السوق المصرية كمحور لنفاذ الصادرات الروسية لأسواق الدول المجاورة، والأسواق الإقليمية واستخدام السوق الروسية بوابة لعبور الصادرات المصرية لأسواق وسط آسيا وشرق أوروبا، مؤكدا أن هناك تعاونا وثيقا بين شركات الانتاج الحربى ومثيلتها من الشركات الروسية من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات الروسية في مختلف المجالات المدنية والعسكرية بشركات ووحدات الإنتاج الحربى.