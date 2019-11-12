فيديو.. زحام وتكدس للسيارات على كوبرى أكتوبر اتجاه المهندسين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبري 6 أكتوبر زحاما وتكدسا للسيارات في الاتجاه القادم من مدينة نصر إلى المهندسين. وتظهر الكثافات بشدة أعلى ميدان العباسية، وتستمر حتى أعلى منطقة غمرة. Advertisements وتبدأ هذه الكثافات في الانخفاض من بعد "نزلة شبرا" وحتى تصل لسيولة مرورية من بعد التحرير وحتى "نزلات" الدقي والمهندسين.

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