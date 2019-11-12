شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 3 رحلات دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لهما بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط الأردنية 502‪ المتجهة إلى عمان، تأخر إقلاعها ساعة، وتأخرت رحلة الخطوط الإيطالية رقم 806‪ المتجهة إلى ميلانو، ورحلة الخطوط السويسرية رقم 239 المتجهة إلى زيوريخ.

وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار على الرغم من التقلب في الأحوال الجوية.