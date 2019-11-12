شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: مصر حريصة على تقوية ربط الدول العربية برا وبحرا وجوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزير النقل المصرى المهندس كامل الوزير، حرص مصر على العمل الجاد فى سبيل تقوية ربط الدول العربية براً وبحراً وجواً وتذليل كافة الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة فى مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر وزراء النقل العرب بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية أن المجلس يهدف إلى تنمية التعاون العربى فى مجالات النقل المختلفة، ويختص بوضع إستراتيجية عربية لقطاعات النقل، وما ينبثق عنها من الخطط والبرامج الكفيلة لتيسير قضايا النقل بين أجزائها، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة، وكذلك الاتحادات العربية النوعية بصفتها بيوت خبرة عربية متخصصة فى القطاع وأن المكتب التنفيذي سوف يرفع توصياته بشأن الموضوعات المعروضة علي اجتماع الدورة العادية رقم 32 لمجلس وزراء النقل العرب والتي تعقد الاربعاء 13/ 11 /2019.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يُمثل توثيقاً لعلاقتنا المتميزة وترسيخاً لرغبتنا القوية فى إرساء دعائم مشتركة لإستكمال مسيرة التعاون والتنسيق فى مجال النقل والمواصلات لتحقيق طموحات شعوبنا لمزيد من التقدم والنمو مضيفا ان قطاع النقل يعد أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية التى ترتبط ارتباطا وثيقاً ومباشراً بكل القطاعات الأخرى بالدولة فهو قاطرة التقدم الاقتصادى والاجتماعى.