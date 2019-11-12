شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل الموريتانى يزور القاهرة للمشاركة فى اجتماعات وزراء النقل العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر وزير النقل الموريتانى محمدو أحمدو أمحيميد، نواكشوط اليوم الثلاثاء، متوجها إلى القاهرة. وأفاد بيان رسمى بأن الوزير سيترأس فى مدينة الإسكندرية أعمال الدورة ال(32) لمجلس وزراء النقل العرب المقرر انعقادها بمدينة الإسكندرية. كما سيشارك الوزير على هامش هذه الدورة فى اجتماع الجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

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