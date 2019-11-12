شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع وفد "الفاو" زيادة تسويق صادرات التمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه بحث مع منظمة الأغذية والزراعة " الفاو" زيادة تسويق وتصدير التمور، وأيضا تصنيع التمور مما يسهم فى تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل خاصة فى المناطق الريفية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وفدا رفيع المستوى من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" برئاسة الدكتور عبد السلام ولد أحمد المدير المساعد والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا للمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والدكتور نصر الدين الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة الفاو بجمهورية مصر العربية.

وخلال اللقاء قام رئيس الوفد بتسليم وزير الزراعة أطلس التمور المصرية، الذى أعده" الفاو" ويحتوى على كل المعلومات الخاصة بأصناف التمور الموجودة في مصر وكذلك حجم الإنتاج والذي بلغ 1,7 مليون طن.