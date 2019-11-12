مد أجل الحكم على 7 متهمين بـقضية "خلية ميكروباص حلوان" لـ 25 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعضوية المستشارين عفيفي عبدالله المنوفي، وخالد نصار، وسكرتارية أيمن القاضي.

وكانت المحكمة قررت في الجلسة السابقة بإحالة أوراق 7 متهمين لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة اتهامات منها؛ الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي" من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.