بالصور.. وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان منتخب جامعات مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– داليا شبل:

كرم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء أمس الاثنين، منتخب جامعات مصر الفائز ببطولة التسامح العربية لكرة الصالات بأبوظبي.

وخلال فعاليات التكريم أشاد وزير التعليم العالي بالجهود الكبيرة للدكتور أشرف صبحي في تطوير أداء الاتحاد الرياضي للجامعات، قبل توليه وزارة الشباب والرياضة، فضلًا عن جهوده البارزة حاليًا في الارتقاء بالمنظومة الرياضية بمصر، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة في تنفيذ الأنشطة الرياضة بالجامعات، وأثره الكبير على تطوير الرياضة المصرية.

وأشار عبدالغفار إلى دور الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة في مجال الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تسهم بشكل كبير وفعال في إعداد الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، مضيفًا أن شباب الجامعات هم قادة مصر وأملها في المستقبل.

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كما أشاد بجهود الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات في تطوير أداء الاتحاد محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مؤكدًا أهمية المنافسات التي ينظمها الاتحاد ويشارك فيها، موضحًا أن التنافس الرياضي الشريف هو أحد وجوه قوتنا، وأحد مجالات اكتشاف المواهب والإبداعات الشبابية الرياضية.

وهنأ عبدالغفار منتخب الجامعات على فوزه المستحق بالبطولة، مشيدًا بالأداء المتميز والروح العالية التي تمتع بها جميع أفراد الفريق وجهازه الفني، بما يعكس قوة العزيمة والإصرار التي يتحلى بها شباب الجامعات والمعاهد المصرية، مشيرًا إلى أهمية تكريم هؤلاء الشباب ماديًّا ومعنويًّا؛ لتحفيزهم على تحقيق المزيد من الانتصارات الرياضية.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على سعادته بما حققه منتخب الجامعات، مشيرًا إلى فخره واعتزازه بفترة عمله في الاتحاد الرياضي للجامعات قبل توليه وزارة الشباب والرياضة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أقيمت البطولة خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر الماضي حتى ٧ نوفمبر الجاري، بصالة نادي الجزيرة اﻹماراتي بأبوظبي، واستهل منتخب جامعات مصر مشواره في البطولة بالفوز على السعودية ١/٤ في دور المجموعات، قبل أن يتغلب على المنتخب الجزائري ٤/٧، ثم فاز على العراق ٣/٥، وتفوق على الإمارات ١/٦، قبل أن يتعادل مع عمان ٣/٣، واختتم منافسات دور المجموعات بالفوز على سوريا ٢/٤، وفي ربع النهائي تفوق المنتخب على نظيره اليمني ١/٨، قبل أن يتغلب على السعودية ٠/٤ في نصف النهائي، وفاز المنتخب في المباراة النهائية على المنتخب العماني ٢/٥.