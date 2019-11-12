محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي: بدأت لجنة الصناعة بمجلس النواب، زيارة لشركة مصر للغزل والنسيج وعدد من المصانع بالمحلة الكبرى اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب. وضم الوفد النواب: محمد السلاب وعلاء ناجي وكيلي اللجنة والأعضاء فوزي إسماعيل- طارق متولى- هانى النواصرة- إيفلين متى- محمود شحاتة- نبيل أبوباشا- رضا البلتاجي- نجوى إمام- نجوى أبوخليل- رضوان الزياتي- إبراهيم القصاص- نانسى نصير- محمد خليفة- سمير البطيخي. وقال المهندس فرج عامر إن الهدف من الزيارة التي تعد الأولى من نوعها للجنة هو الوقوف على خطة وزير قطاع الأعمال لتطوير قطاع الغزل والنسيج على أرض الواقع حيث تعد صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات المصرية وبها عدد ضخم من العمالة، مشيرا الى أن المحلة الكبرى معقل صناعة الغزل والنسيج في مصر وهي اعرق صناعة في مصر والتي حازت بها مصر سمعة كبير في السابق رغم تعرضها للضعف خلال الفترة الماضية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بدء زيارة "صناعة البرلمان" لمصانع غزل المحلة لتفقد خطط التطوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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