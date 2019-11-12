اقتراح وترحيب.. أول تعليق من نقابة البدالين التموينيين على قرار خفض أسعار السلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قال ماجد نادي عضو النقابة العامة للبدالين التموينيين، إن قرار وزير التموين بتخفيض أسعار 4 سلع تموينية يصب في مصلحة المواطن البسيط في ظل انخفاض الأسعار في الأسواق الحرة.

وأضاف نادي، لمصراوي أنه يخشى أن يؤثر القرار في البدالين ويتحملوا فروق الأسعار الخاصة بالسلع التي ستتراكم لديهم في المخازن وقد تصل خسائرهم إلى ألف جنيه لكل طن سكر ونفس المبلغ بالنسبة لطن الأرز، إضافة إلى 24 جنيهًا خسائر لكل كرتونة زيت.

كانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية، قد أرسلت مذكرة إلى أحمد مهدي، مستشار وزير التموين لشؤون الرقابة والتوزيع، تؤكد فيها خفض أسعار بعض السلع الأساسية، وبحسب المذكرة الصادرة من الهيئة فإن زيت الخليط قد انخفض سعره من 19 جنيهًا إلى 17 جنيهًا، بينما انخفض سعر السكر من 9.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، والأرز من 9 جنيهات إلى 8 جنيهات.

كما تم خفض سعر الدقيق المعبأ بلاستيك من 6.75 جنيه إلى 6.50 جنيه، وإلغاء زيت العباد بسعر 20 جنيها، والدقيق المعبأ 1 كيلو ورقي والمحدد بسعر 7.25 جنيه من السلع التموينية.

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وأوضح نادي: "دي خطوة كويسة لمصلحة المواطن، لكن الأرصدة الموجودة اللي هتتبقى عن شهر نوفمبر وهتطلع بالسعر الجديد، ممكن البدال يتحمل خسائر فيها".

واقترح نادي على وزير التموين والتجارة الداخلية، تصفية الأرصدة الخاصة بكل بدال تمويني ومشروع جمعيتي وعمل جرد عن طريق مكاتب التموين بالإدارات المختلفة للسلع الموجود قبل بداية الشهر الجديد لتتحمل الوزارة فروق الأسعار.

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