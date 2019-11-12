أخبار مصر | تكريم "مصر للطيران" في معرض بيزنكس الدولي

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وصرح المهندس هشام عبد الحفيظ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية بأن نشاط الشركة لا يقف فقط عند خدمة وتموين الرحلات الجوية ولكن أيضا إدارة وتشغيل مطاعم وكافتيريات ايروكافيه المملوكة للشركة والتي تعمل داخل المطارات المصرية في أكثر من 35 فرعا وتأتي المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية كتوجه استراتيجي لتواجد ايروكافيه في شتي المناسبات وخدمة الأحداث القومية والعامة في مصر وأيضا معارض دوليه في مركز مدينه نصر للمعارض.
وأضاف عبد الحفيظ بأن تكريم ايروكافيه اليوم إنما يؤكد على مدى التزام الشركة وإدارة المطاعم والكافتيريات بتطبيق نظم الجودة الشاملة وتقديم منتجات ذات مواصفات قياسية عالية وقدرة فائقة على إنتاج وخدمة إعداد كبيرة من الوفود والزائرين وهذا ما يعزز من القدرة التنافسية لكافتيريات ايروكافيه.