أخبار مصر | الوزير: "النقل أول وسائل التواصل الحقيقي بين الشعوب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزير: "النقل أول وسائل التواصل الحقيقي بين الشعوب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه النقل أول وسائل التواصل الحقيقي بين الشعوب.

وأوضح خلال كلمته في انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء النقل العرب، في دورته العادية رقم 63، أن النقل يسهل من التواصل بين الشعوب حيث تستطيع كل دولة نقل منتجاتها للدول الأخرى بسهولة ويسر، إذا كان النقل بينهم قوي من حيث الطرق والسكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل الجيدة بين البلاد.

وانعقد الاجتماع في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بأبي قير بالإسكندرية، بحضور السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والدكتورة دينا الظاهر، مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية، وأعضاء المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب، ووفد الأمانة العامة للجامعة العربية.