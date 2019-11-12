أخبار مصر | وفد برلماني يزور مصانع غزل المحلة

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زار وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، شركة مصر للغزل والنسيج وعدد من المصانع بالمحلة الكبرى.

الوفد ضم، كلا من النائب محمد السلاب وعلاء ناجى وكيلى اللجنة والأعضاء علاء ناجى، فوزى إسماعيل، طارق متولى، هانى النواصرة، إيفلين متى، محمود شحاتة، نبيل أبو باشا، رضا البلتاجي، نجوى امام، نجوى أبو جليل، رضوان الزياتى، إبراهيم القصاص، نانسى نصير، محمد خليفة، سمير البطيخى.