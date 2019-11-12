أخبار مصر | وفد برلماني يزور مصانع غزل المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد برلماني يزور مصانع غزل المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
زار وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، شركة مصر للغزل والنسيج وعدد من المصانع بالمحلة الكبرى.
وأكدت اللجنة أن الهدف من الزيارة التي تعد الأولى من نوعها للجنة هو الوقوف على خطة وزير قطاع الأعمال لتطوير قطاع الغزل والنسيج على أرض الواقع، حيث تعد صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات المصرية، وبها عدد ضخم من العمالة، مشيرا إلى أن المحلة الكبرى معقل صناعة الغزل والنسيج في مصر وهي أعرق صناعة في مصر والتي حازت بها مصر سمعة كبير في السابق رغم تعرضها للضعف خلال الفترة الماضية.
الوفد ضم، كلا من النائب محمد السلاب وعلاء ناجى وكيلى اللجنة والأعضاء علاء ناجى، فوزى إسماعيل، طارق متولى، هانى النواصرة، إيفلين متى، محمود شحاتة، نبيل أبو باشا، رضا البلتاجي، نجوى امام، نجوى أبو جليل، رضوان الزياتى، إبراهيم القصاص، نانسى نصير، محمد خليفة، سمير البطيخى.
وأكدت اللجنة أن الهدف من الزيارة التي تعد الأولى من نوعها للجنة هو الوقوف على خطة وزير قطاع الأعمال لتطوير قطاع الغزل والنسيج على أرض الواقع، حيث تعد صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات المصرية، وبها عدد ضخم من العمالة، مشيرا إلى أن المحلة الكبرى معقل صناعة الغزل والنسيج في مصر وهي أعرق صناعة في مصر والتي حازت بها مصر سمعة كبير في السابق رغم تعرضها للضعف خلال الفترة الماضية.
كما تستهدف الزيارة الوقوف أيضا على أرض الواقع على مشكلة وجود أرض بمساحة 80 فدانا بالمحلة لم تستغل وهناك خوف من الاعتداء أو الاستيلاء عليها حيث أكد وزير قطاع الأعمال أن هناك خطة لاستغلال الأرض خلال الفترة القادمة والاستفادة منها.