أخبار مصر | "الوزير" لوزراء النقل العرب: "مصيرنا وهدفنا واحد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزير" لوزراء النقل العرب: "مصيرنا وهدفنا واحد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف الوزير خلال كلمته خلال انعقاد المجلس التتفيذي لوزراء النقل العرب في دورته العادية رقم 63، قائلا: "مصيرنا واحد وهدفنا واحد".
واستكمل: أن الهدف من تكامل أعمالهم هو مساعدة اقتصاد دولة فلسطين، واليمن وكذلك حل مشكلاتنا قائلا: "كلنا إيد واحدة ولازم نساعد فلسطين واليمن ونساعد نفسنا بلا تردد او خجل.. كلنا عندنا مشاكل ولما نتناقش فيها كلنا هتعود علينا بالخير".
ومن الجدير بالذكر أنه تم الإعلان خلال اجتماعات الجمعية العامة عن المجلس التنفيذي الجديد للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وأسفرت اجتماعات الجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى علي مستوى الخبراء عن تشكيل المجلس التنفيذي الجديد للأكاديمية.
ويضم المجلس التنفيذي الجديد تسع دول أعضاء هى مصر، الأردن، السعودية، الكويت، اليمن، فلسطين، ليبيا، موريتانيا، السودان.
وكان اجتماع الجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عقد أمس بحضور الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية السفير كمال حسن علي والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار وأصحاب السعادة أعضاء المجلس من مختلف الدول العربية، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.