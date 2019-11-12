أخبار مصر | "الوزير" لوزراء النقل العرب: "مصيرنا وهدفنا واحد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزير" لوزراء النقل العرب: "مصيرنا وهدفنا واحد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، على أن الدول العربية أخوة وأنه لابد من دراسة كافة الموضوعات المتعلقة بينهم بشكل جيد بهدف الوصول لتوصيات قوية قابلة للتنفيذ.

وأضاف الوزير خلال كلمته خلال انعقاد المجلس التتفيذي لوزراء النقل العرب في دورته العادية رقم 63، قائلا: "مصيرنا واحد وهدفنا واحد".

واستكمل: أن الهدف من تكامل أعمالهم هو مساعدة اقتصاد دولة فلسطين، واليمن وكذلك حل مشكلاتنا قائلا: "كلنا إيد واحدة ولازم نساعد فلسطين واليمن ونساعد نفسنا بلا تردد او خجل.. كلنا عندنا مشاكل ولما نتناقش فيها كلنا هتعود علينا بالخير".

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ومن الجدير بالذكر أنه تم الإعلان خلال اجتماعات الجمعية العامة عن المجلس التنفيذي الجديد للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأسفرت اجتماعات الجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى علي مستوى الخبراء عن تشكيل المجلس التنفيذي الجديد للأكاديمية.