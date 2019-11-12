مصر | تنفيذ 71 ألف حكم قضائي وضبط 357 تاجر مخدرات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ 71 ألف حكم قضائي وضبط 357 تاجر مخدرات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بمداهمة الأوكار الإجرامية، بالمحافظة، وضبط الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والأسلحة النارية والبيضاء، فضلا عن إزالة كافة الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاه والسيارات، وضبط المخالفات المرورية لتحقيق سيولة مرورية بشوارع وميادين المحافظة.

وأسفرت جهود الحملة التي قادها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ونائبيه اللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، في مجال جهود ضبط المواد المخدرة تم ضبط (357) قضية اتجار، (17) تعاطي، وفي مجال جهود ضبط الأسلحة النارية والذخائر تم ضبط (109) قضية.