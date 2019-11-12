مصر | بـ كيلو حشيش. القبض على تاجر مخدرات في إمبابة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على تاجر مخدرات وبحوزته ما يقرب من كيلو حشيش، حال استقلاله توك توك، بمنطقة إمبابة، شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، بورود معلومات اكدتها التحريات للرائد محمد بهاء الضابط بوحدة مباحث القسم مفادها قيام "أحمد. س. م. ت. ع"، 25 سنة، عاطل ومقيم بمركز أوسيم سبق اتهامه في قضيتان مخدرات آخرهما رقم 501852006 جنح قسم إمبابة مخدرات بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة ضبط المتحري عنه، وتمكنت مأمورية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والرائد محمد بهاء، من ضبطه حال استقلاله توك توك بمنطقة المنيرة الغربية دائرة القسم، وعثر بحوزته 8 لفافة فرش لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 797 جراما، هاتف محمول، مبلغ 1600 جنيه، وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

