مصر | ضبط وإحضار لسائق سيارة ملاكي صدم فتاة بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط وإحضار لسائق سيارة ملاكي صدم فتاة بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النيابة العامة بتكثيف جهود الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار صاحب سيارة ملاكي صدم فتاة أثناء سيرها بشارع في منطقة المعادي.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي بوقوع مصادمة ووجود مصابة بأحد الشوارع، فانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين اصطدام سيارة ملاكي بفتاة أثناء سيرها بالشارع.

وأصيبت الفتاة بكسر في الكتف، ولاذ سائق السيارة بالفرار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.